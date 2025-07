Filho diz à polícia que matou a mãe por dívida em apostas online

Filho mata a mãe e diz à polícia que cometeu o crime por causa de dívidas em apostas online.

Este é o enredo do assassinato da professora Soraya Tatiana, de 56 anos, ocorrido em Belo Horizonte (MG), de acordo com a polícia. O filho da vítima, Matteos França, de 32 anos, foi preso e admitiu ser o autor do assassinato - ele estrangulou a mãe. Antes do crime ter sido desvendado, o rapaz esteve no enterro de Soraya, chorou copiosamente e ajudou a carregar o caixão.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp