Tempo seco dá trégua e chuva de granizo 'forra' cidades do Vale

Uma forte chuva de granizo interrompeu, na tarde desta sexta-feira (25), as escavações realizadas na base do Pico dos Marins, em Piquete, onde a Polícia Científica do Estado de São Paulo busca pistas sobre o desaparecimento do escoteiro Marco Aurélio, ocorrido há mais de quatro décadas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A operação vinha sendo conduzida há 21 dias sob tempo seco, mas foi suspensa temporariamente devido ao retorno das chuvas ao Vale do Paraíba. Em alguns municípios, o temporal foi acompanhado por granizo.