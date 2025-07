VÍDEO: Engradado de cerveja vira veículo e chega a 60 km/h

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma invenção inusitada: um veículo motorizado construído a partir de um engradado de cerveja. Nas imagens, um homem pilota a criação pelas ruas, dividindo espaço com outros carros e alcançando até 60 km/h.

O vídeo ainda mostra detalhes do funcionamento da engenhoca, e são mostrados modelos com diversas marcas diferentes de cerveja. O registro chama atenção pela criatividade. O "carrinho" improvisado demonstra mais uma das soluções inventivas que viralizam na internet.