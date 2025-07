VÍDEO: Gilberto Gil se despede da filha Preta Gil com beijo

Em um momento de profunda comoção, o cantor Gilberto Gil se despediu da filha Preta Gil com um beijo durante o velório realizado nesta sexta-feira (25) no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

A cerimônia, que inicialmente foi aberta ao público, seguiu em caráter privado para familiares e amigos próximos. Preta Gil, cantora e personalidade televisiva, faleceu aos 50 anos após uma longa luta contra um câncer no intestino.