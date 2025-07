Licitação para operadora do novo transporte será aberta em agosto

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A licitação para a contratação da nova operadora do transporte público de São José dos Campos será lançada em agosto, segundo o prefeito Anderson Farias (PSD). A Secretaria de Mobilidade Urbana trabalha nos últimos detalhes para a divulgação do edital.

A empresa vitoriosa da segunda licitação ficará responsável pela estrutura para a operação e manutenção dos ônibus elétricos. Anderson calcula que o serviço exigirá cerca de 1.000 pessoas – maior parte deve vir das pessoas que já trabalham no sistema.

Segundo Anderson, uma única empresa vai ser responsável por operar o sistema. Para tanto, a licitação aceitará a participação de consórcios.

A terceira licitação será para definir a operadora da parte financeira do sistema, com a cobrança das passagens. Uma fintech deve ser contratada. Anderson informou que o sistema contará com um cartão com bandeira, que também poderá ser utilizado para débito e crédito.