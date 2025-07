VÍDEO: Mãe se distrai por um minuto e filho se cobre de creme

Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra o que pode acontecer quando os pais viram as costas por apenas um minuto. Uma criança aproveitou o breve momento de distração da mãe para se cobrir completamente com creme de cabelo, da cabeça aos pés.

Nas imagens, o pequeno aparece com expressão tranquila, como se não tivesse feito nada de errado, enquanto o produto está espalhado por todo seu corpo e pelo ambiente ao redor. O improvisado "salão de beleza" caseiro rendeu muitas risadas nas redes sociais.