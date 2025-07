Com R$ 30 milhões, São José renova frota de ônibus a diesel

As empresas operadoras do sistema de transporte público de São José dos Campos investiram R$ 30 milhões para renovar parte da frota da cidade. Vão entrar em operação 40 novos ônibus a partir da próxima semana, de forma escalonada.

Os veículos substituirão os ônibus mais velhos e irão circular por diversas linhas da cidade, segundo o prefeito Anderson Farias (PSD), que apresentou os novos veículos na tarde desta sexta-feira (25), no estacionamento do Cefe (Centro de Formação do Educador), na região norte.