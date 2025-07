PM prende homem que armazenava e distribuía drogas em Campos

Na manhã desta quinta-feira (24), policiais do 1º Batalhão de Polícia Militar do Interior (1º BPM-I), com sede em São José dos Campos, prenderam em flagrante um homem suspeito de armazenar e distribuir drogas em Campos do Jordão. A ação faz parte da Operação Inverno, deflagrada na região.

Segundo a PM, durante patrulhamento da equipe da ROCAM (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) no morro do Pica-Pau — conhecido ponto de tráfico na cidade serrana — os agentes avistaram um homem em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação dos policiais, ele tentou fugir pelos telhados de residências e se escondeu dentro de uma casa.