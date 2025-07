Ela ofereceu a própria filha por R$ 2.000 a abusad0r

Uma mulher de 32 anos foi detida e enfrenta acusações graves de tráfico sexual infantil. Morgan Stapp, mãe de sete filhos, teria oferecido sua filha de apenas sete meses em troca de US$ 400, valor equivalente a cerca de R$ 2,2 mil. A denúncia chocou as autoridades e a comunidade local.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconeceu em Indiana, onde a investigação foi iniciada após uma mensagem enviada por Stapp ser reportada ao aplicativo do FBI. Na mensagem, ela teria proposto a um desconhecido que ele pudesse abusar da criança mediante o pagamento da quantia acordada. "Metade agora, o restante depois. Vou te mandar meu endereço. Eu moro sozinha, e o pai dela não faz parte da vida dela", escreveu Stapp, segundo informações divulgadas.