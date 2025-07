Professora Soraya foi morta pelo próprio filho; suspeito é preso

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), anunciou nesta sexta-feira (25) a prisão do principal suspeito de matar a professora Soraya Tatiana. O corpo dela foi encontrado sob um viaduto, e o caso gerou grande comoção.

O crime ocorreu em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo informações da Polícia Civil, o suspeito do homicídio é o próprio filho da vítima, Matteos França, de 32 anos. Ele foi detido após investigações apontarem seu envolvimento na morte da professora.