Menina do job espancada na surub@

Uma garota de programa de 24 anos foi violentamente agredida por três homens após realizar um atendimento na noite da última quinta-feira (24). Durante a ação, uma colega que tentou ajudar também foi agredida e por pouco não foi atingida por um disparo de arma de fogo.

O caso ocorreu na Praia da Costa, em Vila Velha, no Espírito Santo. Segundo relato da vítima, após o atendimento, os homens passaram a exigir dinheiro e pertences pessoais. Um deles a enforcou com uma toalha torcida, enquanto outro encontrou uma arma escondida no cesto de roupas do banheiro.