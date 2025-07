Viu story do ex com atual, se enfureceu e matou mulher a facadas

Uma mulher de 35 anos foi morta a facadas na noite do último sábado (12) após ser atacada por uma jovem que, momentos antes, havia visto uma publicação nas redes sociais do ex-companheiro com a nova namorada. A suspeita foi presa pouco tempo depois do crime.

O homicídio ocorreu em João Monlevade, no interior de Minas Gerais. De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada após testemunhas relatarem que uma mulher estava esfaqueando outra em via pública. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram a vítima já sem sinais vitais.