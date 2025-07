Motorista cochila, capota e grávida morre a caminho do velório

O acidente foi registrado na rodovia GO-174, na zona rural de Caiapônia, no sudoeste de Goiás. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o motorista do carro teria cochilado ao volante, o que fez com que perdesse o controle da direção. O carro saiu da pista e capotou até parar em uma lavoura, às margens da rodovia.

No momento do acidente, a gestante estava no banco traseiro e não utilizava cinto de segurança. O impacto deformou a estrutura do carro, e a mulher ficou presa à porta traseira. Quando os bombeiros chegaram, ela já não apresentava sinais vitais. O óbito foi confirmado por um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que também foi acionado.

Os demais ocupantes do veículo sofreram apenas ferimentos leves. Segundo os sobreviventes, a família saiu do interior de São Paulo e viajava até o município de Iporá (GO) para participar do velório do avô do motorista. Durante o trajeto, o condutor adormeceu, provocando o acidente.

O corpo da vítima foi retirado por equipes do Corpo de Bombeiros, que utilizaram técnicas de desencarceramento. O Instituto Médico Legal (IML) ficou responsável pela remoção. Não foi informado o tempo de gestação ou se haveria possibilidade de salvar o bebê em um parto de emergência.