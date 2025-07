Clientes viram reféns em restaurante e dupla leva 100 celulares

Um homem de 22 anos foi preso e um adolescente de 17 anos apreendido durante um assalto a um restaurante temático, na noite desta quinta-feira (24). Os dois foram flagrados armados e com diversos objetos roubados.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime ocorreu no bairro Cidade dos Funcionários, em Fortaleza, e mobilizou equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE). Segundo a corporação, agentes do 19º Batalhão foram acionados pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), que recebeu a denúncia de um roubo em andamento no local.