Motociclista morre após colisão com ônibus em cruzamento

Um motociclista morreu após se envolver em uma colisão com um ônibus na manhã desta sexta-feira (25). A vítima não teve a identidade revelada. O óbito foi confirmado ainda no local do acidente.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu no bairro Bom Jardim, em Fortaleza, no momento em que o ônibus da linha 366 Siqueira/Bom Jardim II trafegava pela Rua Bom Jesus. De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), o motociclista seguia pela Rua Três Corações e teria avançado a via preferencial.