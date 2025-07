Suspeito de matar Laryssa é indiciado na região

Segundo comunicado oficial, o indiciamento foi resultado de contradições nos depoimentos do suspeito e da confirmação, por testemunhas, de que ele teria confessado o crime. Para a Polícia Civil de São Paulo, não há dúvidas quanto à participação do indiciado no assassinato.

A Polícia Civil confirmou que o homem detido no caso do assassinato de Laryssa Cristina Agostinho dos Santos, de 21 anos, foi formalmente indiciado. Ele havia sido preso em dezembro em uma operação conjunta das Polícias Civil e Militar, em Caraguatatuba, no Litoral Norte.

Apesar do envio do relatório final à Justiça, a investigação segue em andamento com diligências complementares, a fim de apurar a possível existência de outros envolvidos no crime. A família da vítima continua sendo informada sobre os desdobramentos do caso. A informação foi confirmada pelo delegado de Caraguatatuba, Rodolfo Augusto.

Laryssa desapareceu na noite de sexta-feira, 13 de dezembro, após sair do trabalho. Seu corpo foi encontrado três dias depois, em uma área de mata no bairro Jaraguazinho, com sinais de violência. O local foi isolado e periciado, e um celular, além da bolsa da vítima, foram localizados.

O suspeito, identificado como Robert Meireles da Rocha, afirmou à polícia ter conversado com Laryssa por cerca de uma hora e meia na noite do desaparecimento, negando envolvimento no crime. Ele foi detido e teve a prisão temporária decretada por 30 dias, sendo submetido à coleta de material genético para análise pericial.