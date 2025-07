Comeu bolo e pão de queijo na casa da avó e morreu aos 9 anos

Uma menina de 9 anos morreu após apresentar sintomas graves logo depois de comer bolo e pães de queijo. A criança chegou a ser socorrida e levada para um hospital, mas não resistiu. O caso é investigado pela Polícia Militar e pela Polícia Civil de Minas Gerais.

A tragédia ocorreu na cidade de São Francisco, no interior mineiro, na noite da última quarta-feira (23). Segundo informações repassadas pela polícia, a avó da criança havia preparado um bolo durante a tarde. Em seguida, um tio passou pela casa e deixou outra porção de bolo e alguns pães de queijo.