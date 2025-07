Carro se parte ao meio após grave acidente; 3 veículos envolvidos

Um acidente envolvendo três veículos mobilizou equipes da Polícia Militar na noite desta quinta-feira (24) e chamou a atenção de motoristas que passavam pelo local. Apesar da gravidade da colisão, todos os envolvidos saíram ilesos. Há suspeitas de que os carros disputavam um racha no momento da batida.

O caso aconteceu na avenida Miguel Sutil, uma das vias de maior fluxo em Cuiabá, capital de Mato Grosso. Testemunhas relataram que os veículos trafegavam em alta velocidade quando um deles, um Volkswagen Voyage, foi atingido na traseira por outro automóvel. Com o impacto, o condutor do Voyage perdeu o controle da direção e colidiu violentamente contra uma placa de sinalização instalada no canteiro central da via.