Vale: Águia resgata motociclista após batida frontal com caminhão

Um motociclista bateu frontalmente contra um caminhão e foi socorrido pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar, em Caçapava. A ocorrência foi registrada por volta das 9h30, desta sexta-feira (25), pelo km 116, da rodovia Vito Ardito Lerário, bairro Jardim Campo Grande.

No local, o motociclista, de 29 anos, de acordo com relatos da Polícia Militar Rodoviária, estava gravemente ferido e, diante da situação, o helicóptero Águia 10, da PM, foi acionado para fazer o resgate.