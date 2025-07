SJC espera pacificação jurídica para GCM virar Polícia Municipal

Rafael Silva, secretário de Proteção ao Cidadão de São José dos Campos, disse que a prefeitura vai esperar a “pacificação jurídica” do tema antes de transformar a GCM (Guarda Civil Municipal) em Polícia Municipal.

No começo deste ano, o STF (Supremo Tribunal Federal) conferiu segurança jurídica para que a GCM possa atuar como Polícia Municipal na cidade. “Na prática, não muda nada”, disse o prefeito Anderson Farias (PSD).