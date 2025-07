São José, embalado, encara o São Caetano no Martins Pereira

O São José recebe o São Caetano na tarde deste domingo (27), a partir das 15h, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, pela sétima rodada do grupo 4 da Copa Paulista.

Invicto e líder disparado, o time da região está virtualmente classificado para a segunda fase, mas quer manter o embalo. Com 16 pontos ganhos, a Águia do Vale tem uma incrível campanha de cinco vitórias e um empate.