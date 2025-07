São José Basket inicia semifinal contra o Sampaio

As meninas do São José Basket iniciam, neste sábado (26), os playoffs das semifinais da LBF (Liga de Basquete Feminino). A partir das 17h30, na Farma Conde Arena, a equipe recebe o Sampaio (MA), no primeiro jogo da série melhor de três, com entrada gratuita.

Ao contrário das partidas anteriores, desta vez as meninas não jogam no Teatrão, onde estavam mais habituadas. Mas, esperam o apoio do torcedor neste momento importante da história da equipe.