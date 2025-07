Homenagem a Matias, GCM morto, emociona em formatura de São José

Ele disse que o reforço representa “o grande presente para o aniversário de São José”, que completa 258 anos no próximo domingo (27). “A integração da GCM com as forças de segurança é o resultado positivo que a gente vem tendo na cidade”.

Aos novos agentes, Anderson disse que eles estão preparados e qualificados para enfrentar as missões que virão. “Vocês lutaram muito por essa formatura. E agora vai para as ruas para proteger as pessoas”.