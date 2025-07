Taubaté encara o Santo André e tenta reagir após perder Clássico

Para o Burro da Central, esse jogo vale muito. Afinal de contas, precisa se recuperar da dura derrota em casa por 2 a 0 no Clássico do Vale contra o São José na rodada passada.

Mas, esse jogo contra o Ramalhão é um confronto direto pela classificação à segunda fase. No momento, o Taubaté está em quarto lugar, com 6 pontos, e fecha a zona dos que avançam ao mata-mata. E leva vantagem sobre o Santo André no saldo de gols, com o time do Grande ABC sendo o primeiro fora da zona dos que avançam.

No primeiro turno, no Joaquinzão, o Taubaté empatou por 0 a 0 com o rival de logo mais, porém, teve muitas chances de gol desperdiçadas.

E, como o Santo André vem fazendo uma campanha cheia de dificuldades, o Burro da Central tem a chance de vencer fora de casa. Se empatar, corre o risco de ser ultrapassado pelo Oeste e deixar a zona de classificação.