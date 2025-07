URGENTE: Alan, 15 anos, é achado morto em SJC; suspeito é preso

Um adolescente de 15 anos, identificado como Allan, foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (25), em uma garagem residencial localizada na Estrada Dom José Antônio do Couto, no bairro Campos de São José, na zona sudeste de São José dos Campos. O caso foi registrado como morte suspeita e segue sob investigação da Polícia Civil.

A Polícia Civil não descarta que o adolescente tenha sido brutalmente espancado e a cena do crime tenha sido alterada para caracterizar morte suspeita. O suspeito de envolvimento no espancamento do jovem foi preso pela polícia também nesta sexta-feira, poucas horas após a localização do corpo.