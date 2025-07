VÍDEO: Ladrão tira a calça, veste uma calcinha e furta bebidas

Um furto a um bar na zonasSul de São Paulo, ocorrido na última terça-feira (22), chamou a atenção por um detalhe inusitado.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o ladrão, no meio da ação criminosa, tira a própria calça para vestir uma calcinha e continuar o crime.

