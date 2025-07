URGENTE: Polícia investiga morte na zona leste de São José

A Polícia Civil investiga uma morte ocorrida no Cajuru, na zona leste de São José dos Campos, na madrugada desta quinta-feira (25).

De acordo com a polícia, o caso foi registrado como morte suspeita. "Embora tenham cogitado a possibilidade de espancamento não havia sinais de violência no corpo, apenas uma leve escoriação no rosto", informou a corporação.