Motociclista de 29 anos morre em acidente no Vale

A vítima estava pilotando uma motocicleta Honda/CG 125 Titan no momento do acidente e chegou a ser socorrida com vida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente fatal. A Polícia Militar foi acionada via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) e encontrou apenas a motocicleta no local, já que a vítima havia sido socorrida. A moto, de cor azul, apresentava diversos danos visíveis: garfo do guidão, painel, mesa, chassi e tanque estavam danificados. A perícia foi acionada e esteve no local antes da remoção do veículo.

De acordo com o boletim, o cunhado da vítima informou que ficou sabendo do acidente por meio da companheira da vítima. Ao chegar ao local, o cunhado encontrou apenas a moto. Em seguida, ele foi até a Santa Casa de Misericórdia, onde recebeu a confirmação do óbito.