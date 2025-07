Foragido por roubo, homem vestido de ‘palhaço’ tenta enganar PM

A Polícia Militar prendeu um homem fantasiado de “palhaço” nesta quinta-feira (24), que era procurado por roubo. Ele foi identificado após consulta ao sistema Muralha Paulista, que indicou a existência de um mandado de prisão.

A detenção aconteceuem em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, durante operação de fiscalização de comércio ambulante na região. Os policiais desconfiaram do homem fantasiado após ele demonstrar um comportamento suspeito, mudando repentinamente de direção e virando o rosto na tentativa de não ser reconhecido.