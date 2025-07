Policial de SJC passa mal e morre ao contar da gravidez aos pais

A escrivã Karoline Rodrigues, de 34 anos, morreu nesta quinta-feira (24) em São José dos Campos, após passar mal durante uma chamada de vídeo com os pais, ocasião em que revelaria que estava grávida. A causa exata da morte não foi divulgada.

De acordo com relatos de colegas à reportagem de OVALE, Karoline sofreu um mal súbito no momento em que falava com os pais por vídeo para contar a notícia da gravidez. Ela chegou a ser socorrida, foi internada e permaneceu entubada em coma por alguns dias, mas não resistiu.