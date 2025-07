Qual a previsão do tempo para Campos no fim de semana? Confira

A previsão do tempo indica um fim de semana com predomínio de sol e clima estável em cidades do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Segundo dados do Climatempo, não há expectativa de chuva entre sábado (26) e domingo (27), e as temperaturas devem variar entre manhãs frias e tardes mais quentes.

Em São José dos Campos, o sábado será de sol com muitas nuvens ao amanhecer, mas o tempo deve abrir ao longo do dia. As temperaturas variam entre 13°C e 25°C. No domingo, o tempo fica ainda mais aberto, com sol e poucas nuvens, e os termômetros podem chegar aos 28°C.