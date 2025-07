Adeus, Isabela; ex-aluna e mãe dedicada deixa saudades

A morte de Isabela Carvalho Gonçalves gerou comoção entre familiares, amigos e membros da comunidade escolar de Três Corações (MG). Mãe dedicada e sempre presente na vida escolar da filha, Maitê, Isabela era conhecida por sua postura acolhedora e pelo carinho com que acompanhava cada etapa da formação educacional da menina.

O falecimento foi lamentado publicamente pelo Colégio Conquista, onde Maitê estudou e onde Isabela manteve uma relação próxima com professores e colaboradores. Em nota de pesar, a escola prestou homenagem à memória de Isabela e destacou sua importância para a instituição.