VEJA VÍDEO: Nem tufão impede casamento; noiva com água nos pés

Mesmo sob fortes chuvas causadas pelo tufão Wipha, Jade Rick Verdillo e Jamaica Aguilar se casaram em uma igreja alagada nas Filipinas. O casal caminhou até o altar com a água na altura dos joelhos, em uma cerimônia que rapidamente chamou atenção nas redes sociais.

A imagem dos noivos atravessando a nave inundada viralizou e ganhou destaque na imprensa internacional. O noivo chegou a compartilhar nas redes sociais as capas de jornais do mundo todo que noticiaram o casamento.