São José Futsal vence Taubaté em Clássico do Vale no Paulista

O Taubaté Futsal perdeu em casa por 2 a 1 para o rival São José no Clássico da Vale na noite desta quinta-feira (24), no ginásio da Vila Aparecida, em Taubaté, pela primeira fase do Campeonato Paulista de Futsal de 2025.

Com esse resultado, os joseenses subiram para o quinto lugar, com 11 pontos, e deixaram os taubateanos com 10, em sexto. E repetem o que fizeram no futebol de campo pela Copa Paulista no final de semana.