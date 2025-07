Destroços de avião com 49 pessoas são encontrados na Rússia

Equipes de resgate localizaram os destroços de um avião que caiu com 49 pessoas a bordo no Extremo Oriente da Rússia. A informação foi confirmada por autoridades de emergência nesta quinta-feira (24).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com os serviços locais, a aeronave transportava 43 passageiros — entre eles, cinco crianças — além de seis tripulantes. Ainda não há detalhes sobre sobreviventes ou as causas do acidente. As operações de resgate seguem em andamento, e as autoridades iniciaram uma investigação para apurar as circunstâncias da queda.