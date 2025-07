Invadiu casa e olhou mulher sem roupa ao lado do marido

De acordo com informações divulgadas pelo jornal El Mundo, o invasor entrou na casa durante a madrugada, usando um lenço para cobrir o rosto e meias nos pés para não fazer barulho. Ele acessou o quarto do casal Pilar e Alex oito vezes, mas levou apenas 300 euros, ignorando outros objetos de valor.

As vítimas descobriram a invasão ao revisar as imagens das câmeras de segurança. Na noite do crime, Alex havia retornado de uma comemoração após vencer uma competição de jiu-jitsu, enquanto o filho de Pilar, de 18 anos, dormia no quarto ao lado.

As autoridades seguem investigando o caso para identificar o suspeito e entender se houve motivação além do furto.