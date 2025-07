Médico foge da polícia, bate em moto, morre e mata pai de 4

Uma perseguição policial resultou em um grave acidente com duas mortes na manhã desta quarta-feira (23). O médico Cristiano Ebert e o motociclista William Juliano Pereira Pinós morreram na colisão.

O caso aconteceu na ERS-786, em Imbé, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Segundo a Brigada Militar, Cristiano dirigia um Dodge Journey e solicitou escolta policial alegando que sua esposa havia sofrido um acidente doméstico. No entanto, ao chegar na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Imbé, o médico não desceu do veículo e iniciou uma fuga em alta velocidade.