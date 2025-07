Mutirão retira 240 kg de lixo de manguezais em São Sebastião

A Prefeitura de São Sebastião, através da Semam (Secretaria do Meio Ambiente), já recolheu mais de 240 kg de resíduos durante a Semana de Limpeza dos Manguezais, que começou no domingo (21) e segue até esta sexta-feira (25).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Nesta quinta-feira (24), a ação no Mangue da Enseada removeu 64,2 kg de lixo. O trabalho contou com apoio de organizações ambientais como Instituto Supereco, Fundação Florestal e Instituto Lixo Zero Brasil.