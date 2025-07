Mãe mata filho de 2 anos e 'arranca' rosto da criança

Kellem Cristina Conceição Feitosa foi presa, suspeita de matar o próprio filho, Davi, de apenas 2 anos. A criança foi encontrada sem vida, com sinais evidentes de violência e ferimentos graves.

O caso aconteceu em Teresina, no Piauí. De acordo com a investigação, Davi apresentava diversos hematomas pelo corpo, uma fratura na região do pescoço, indicando rompimento cervical, além de uma lesão severa na boca, com cortes visíveis.