Bebê é atacado por pitbull, morre e pais são indiciados

A polícia confirmou que Valentino, um bebê de 2 anos, morreu após ser atacado por ao menos três cachorros. A criança desapareceu no último domingo (20) enquanto brincava com os irmãos e foi encontrada morta com marcas de mordidas. Laudo da autópsia revelou que o menino teve as orelhas arrancadas pelos animais.

O caso ocorreu em La Plata, na Argentina. Segundo relatos à polícia, Valentino foi visto momentos antes do desaparecimento com um cachorro da raça Rottweiler, que pertencia à avó materna. A família, no entanto, negou que o animal pudesse ter atacado, alegando que ele era dócil.