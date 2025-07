Ela foi medicada com antidepressivo e foi abusad@ por familiares

Um homem de 43 anos e uma mulher de 24 foram presos preventivamente na terça-feira (24), suspeitos de envolvimento em um caso de estupro de vulnerável. A vítima, uma mulher de 30 anos, sofre de transtorno depressivo e faz uso contínuo de medicamentos, o que a colocou em condição de vulnerabilidade psiquiátrica.

O crime aconteceu em Castro, município da região dos Campos Gerais, no Paraná. Segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR), o homem iniciou o abuso mesmo após a vítima pedir que ele parasse. Durante o ato, ela relatou ter se sentido sufocada.