Levou o filho para matar rival do tráfico e acabou preso

Um homem de 37 anos foi preso suspeito de envolvimento na morte de Yuri Naruan dos Reis, de 16 anos, executado a tiros no dia 28 de junho. Segundo a Polícia Civil, o suspeito levou o próprio filho, também de 16 anos, para participar do crime, supostamente motivado por rivalidade no tráfico de drogas.

A prisão ocorreu nesta segunda-feira (24) no bairro Jardim Novo Horizonte, em Paiçandu, no noroeste do Paraná. Durante a operação, os agentes localizaram porções de crack, cocaína e maconha na residência do suspeito, além de uma farda com identificação da Polícia Penal do Paraná.