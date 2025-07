Matou amante da esposa e ainda passou a faca no pescoço dele

O homicídio aconteceu no bairro Coophavila 2, em Campo Grande. De acordo com a testemunha, um amigo da vítima, Leonardo estava esperando por Andrés na esquina da Rua da Ilha, após receber informações de que ele teria feito novas ameaças. Ao encontrá-lo, Leonardo foi tirar satisfações, dando início a uma discussão que rapidamente terminou em violência.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Leonardo Kammer da Silva foi brutalmente assassinado na madrugada desta segunda-feira (21). A vítima foi atingida por diversos golpes de faca e, mesmo já caída no chão, teve o pescoço cortado pelo autor do crime, identificado apenas como Andrés.

Segundo o relato do amigo à polícia, Andrés esfaqueou Leonardo várias vezes e, após ele cair no chão, já sem vida, ainda passou a faca pelo seu pescoço. Em seguida, o agressor fugiu pulando muros e tentou se esconder no quintal de uma casa na Rua Maracaibo, nos fundos do local do crime.

O dono da residência, um idoso de 75 anos, foi acordado pelo latido do cachorro e notou a movimentação da polícia do lado de fora. Ao permitir a entrada dos agentes, o suspeito foi localizado escondido atrás de um sofá e preso em flagrante. Ele foi levado à Depac Cepol, onde o caso foi registrado como homicídio.

As investigações revelaram que Leonardo teve um relacionamento com a esposa de Andrés, enquanto ele estava preso. Durante esse período, o casal se envolveu em episódios de violência doméstica, que resultaram em medida protetiva contra Leonardo e sua posterior prisão. A mulher rompeu com ele antes da libertação do ex-marido e retomou o convívio com Andrés.