Bebê de um ano morre afogado com balde de água

Um bebê de 1 ano morreu afogado em um balde com água na casa onde vivia com os pais e três irmãos, no bairro Jardim Centro Oeste. O caso ocorreu na tarde desta terça-feira (23) e foi registrado pela polícia como morte decorrente de fato atípico.

Desesperado, o homem tentou reanimar o bebê, mas não teve sucesso. Ele então correu cerca de 1,2 km até o posto de saúde do bairro Macaúbas, levando a criança nos braços. Como a unidade não tinha recursos para atendimento de emergência, uma equipe do SAMU foi chamada e confirmou o óbito.

Durante a perícia no imóvel, agentes da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) localizaram um balde com cerca de 15 centímetros de água no quintal. Dentro do recipiente, havia ainda um lápis, um sapatinho infantil e uma tampa de iogurte.

O irmão mais velho relatou à polícia que sentiu falta do bebê e, ao procurá-lo, o encontrou com o rosto submerso dentro do balde. A investigação está em andamento para esclarecer os detalhes do ocorrido.