'Sala de Situação': podcast de OVALE debate tarifaço de Trump

O tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai impactar diretamente o mercado de aviões da Embraer e envolver São José dos Campos em uma crise muito grave.

Esse é o resumo do que foi debatido em “Sala de Situação”, o novo podcast de OVALE que analisa os principais fatos que são notícia na região, no Brasil e o mundo. Apresentado pelos jornalistas Guilhermo Codazzi, editor-chefe de OVALE , e Xandu Alves, repórtes especial do jornal, “Sala de Situação” reuniu dois especialistas em economia e política: a consultora política Gil Castilho, que atua em campanhas eleitorais no Brasil, na América Latina e na África; e o economista Rodolfo Arantes, ex-coordenador da FAAP em São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp