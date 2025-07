GCM apreende criminosos no Jardim Mourisco em Taubaté

Na noite de quarta-feira (23), a Guarda Civil Municipal (GCM) de Taubaté prendeu uma mulher de 42 anos e apreendeu um adolescente de 17 anos durante uma ação de patrulhamento no bairro Jardim Mourisco. A operação, realizada pela Ronda Ostensiva Municipal (Romu), resultou na apreensão de 28 pedras de crack e dois invólucros com substância semelhante à cocaína.

Os fatos começaram por volta das 18h30, quando os agentes notaram atitude suspeita em uma mulher que, ao avistar a viatura, tentou se desfazer de um objeto próximo ao portão de uma casa. Ao perceberem a movimentação, duas pessoas correram para dentro da residência. Com autorização da moradora, os guardas encontraram as drogas no quarto do adolescente.