Jovem é resgatada na região após acidente no Pico dos Marins

Uma operação de resgate mobilizou equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros na tarde desta quinta-feira (24), em Piquete, no Pico dos Marins. Por volta das 16h45, as condições climáticas permitiram a atuação da aeronave Águia da PM, que realizou o resgate de uma adolescente de 14 anos com apoio da equipe terrestre dos bombeiros.

Os socorristas subiram até o topo da montanha para prestar os primeiros atendimentos e garantir a retirada segura da vítima. Após o resgate aéreo, a jovem foi encaminhada pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros ao Hospital de Lorena, onde permanece sob cuidados médicos.