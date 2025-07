Pinda registra primeira morte por dengue em 2025

A cidade de Pindamonhangaba confirmou nesta semana a primeira morte por dengue em 2025, segundo atualização do Painel de Monitoramento da Secretaria de Estado da Saúde. A vítima, cuja identidade não foi divulgada, tinha entre 35 e 49 anos. O sexo da pessoa também não foi informado.

Com esse novo registro, o Vale do Paraíba acumula 20 óbitos causados pela doença e mais de 21,4 mil casos confirmados ao longo do ano.