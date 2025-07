Homem invade quarto e fica 30 min observando mulher dormindo nua

O caso aconteceu na cidade de Marbella, na Espanha. De acordo com imagens do sistema de câmeras, o invasor usava um lenço cobrindo o rosto e estava usando meias, para não fazer barulho.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O homem entrou oito vezes no quarto do casal e fugiu levando 300 euros, deixando para trás outros objetos de valor. As vítimas só descobriram o caso ao analisarem as imagens do circuito de câmeras. O caso é investigado pela polícia.