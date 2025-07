Paciente estranha o gosto e descobre que médico pôs sêmen no café

Após sentir um sabor estranho no café, uma paciente descobriu que o médico havia jogado sêmen em sua bebida.

O caso aconteceu na Inglaterra e o médico Nicholas Chapman, de 57 anos, foi proibido de exercer a medicina. Apesar de tudo, ele não foi preso.